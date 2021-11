Les personnes de 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une 3ème dose

Les personnes de 70 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous pour une dose de rappel sur le site Clic Santé dès lundi, à condition qu’ils aient reçu leur dernière dose il y a au moins six mois.

La date de prise de rendez-vous pour cette tranche d’âge avait d’abord été fixée au 23 novembre. Par la suite, le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué lundi matin sur Twitter qu’une modification avait été apportée au calendrier pour devancer la date.

Rappelons que la décision de vacciner cette catégorie de la population s’inscrit à la suite de la recommandation de deux nouveaux avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).

«Cette dose de rappel optionnelle vise à optimiser l’efficacité de la couverture vaccinale de certaines clientèles chez qui l’immunité est en légère diminution ou chez qui l’efficacité vaccinale s’avère moins grande», peut-on lire dans le communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca, peu importe leur âge, pourront s’inscrire pour prendre un rendez-vous afin de recevoir une dose d’un vaccin à ARNm — soit celui de Pfizer ou celui de Moderna — à compter du 25 novembre.

Environ 500 000 doses de vaccin sont en stock actuellement au Québec, mais le gouvernement québécois a commandé des quantités additionnelles au gouvernement fédéral.