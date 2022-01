Avertissement de froid extrême et de smog à Montréal

Un avertissement de froid extrême et de smog est en vigueur, samedi matin, pour la région de l’Île de Montréal, mais aussi les secteurs avoisinants de Châteauguay – La Prairie, Laval ainsi que Longueuil – Varennes.

Si, vers 10h15, le mercure affichait -25 degrés Celsius, Environnement Canada signale un refroidissement éolien extrême de -38 à -40 degrés Celsius et recommande aux personnes devant sortir de se couvrir, alors que des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien.

Pour ce qui est des concentrations élevées de polluants qui doivent persister ce matin, rappelons que le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog.

Sur le site web d’Environnement Canada, on suggère également que chacun peut faire sa part pour améliorer la qualité de l’air, notamment en limitant l’utilisation des foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et, s’il faut utiliser la voiture, réduire sa vitesse et éviter de laisser tourner le moteur au ralenti.

Au Québec, le chauffage au bois est la principale source de particules fines qui contribue au smog l’hiver. Il s’agit de l’activité qui génère le plus grand nombre de ces particules, devant l’activité industrielle et le transport.

Rappelons qu’à Montréal, aucun appareil à combustible solide ne peut être utilisé en cas d’avertissement de smog, sous peine d’amende, même les appareils certifiés.