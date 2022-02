SPVM: Une série de perquisitions mène à la saisie de 11 armes à feu 

Le SPVM a arrêté 10 suspects et saisi un total de 11 armes à feu lors d’une série d’opérations policières menées dans différents secteurs de la métropole.

Selon le communiqué du SPVM, le 6 février, vers 20 h 45, des policiers ont interpellé trois individus dans un véhicule au croisement des rues Saint-André et Ontario, dans l’arrondissement de Ville-Marie. Selon la version des policiers, l’un des hommes portait une arme à feu chargée. Il a tenté de s’enfuir à pied, mais a été maîtrisé. La fouille du véhicule a permis de trouver une seconde arme de poing, un chargeur, une machette, des couteaux rétractables, du poivre de cayenne et du matériel servant à voler des véhicules. Les trois suspects, qui ont 20 et 19 ans, ont été arrêtés.

Deux jours plus tard, lors d’une opération visant un trafiquant de stupéfiants, des enquêteurs ont procédé à une perquisition dans un logement de la place Newman, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Les policiers ont pu saisir du crack, de l’héroïne et un revolver chargé. Deux suspects âgés de 19 et 29 ans ont été appréhendés.

Le 9 février, vers 1h, des patrouilleurs se sont rendus devant un logement de la rue Frenette, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à la suite d’un signalement de violence conjugale. À leur arrivée, ils ont vu l’agresseur pousser la victime. Une fois à l’intérieur de l’appartement, les policiers ont arrêté le suspect de 41 ans. Ils ont aussi découvert cinq armes de poing. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le logement, les enquêteurs ont trouvé une carabine semi-automatique, un fusil à pompe, un silencieux pour arme à feu et des centaines de munitions de différents calibres.

Le 10 février 2022, l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF Sud-Ouest) a arrêté quatre suspects âgés de 19 à 26 ans. Des perquisitions menées à Mascouche, Laval, Châteauguay et dans les arrondissements de LaSalle et de Saint-Laurent ont permis de saisir une arme de poing, des munitions, deux armes à air comprimé, des stupéfiants, de l’argent comptant et du matériel servant au vol de voitures, en plus de récupérer quatre véhicules volés par les suspects lors de l’enquête.

Le SPVM rappelle que la collaboration de la population est importante dans la lutte contre la violence armée. Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.