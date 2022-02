Des Montréalais se rassemblent en soutien à l’Ukraine

Alors que des combats meurtriers se déroulent entre Russes et Ukrainiens, des Montréalais se montrent solidaires. Plusieurs dizaines d’entre eux se sont rassemblés devant le portail Roddick de l’Université McGill pour afficher leur soutien.

L’événement était organisé en partenariat entre les associations étudiantes ukrainiennes de l’Université de Montréal, de McGill et de Concordia, mercredi en après-midi.

«Nous organisons ce rassemblement en tant que communauté ukrainienne-canadienne à Montréal pour exprimer notre indignation face aux récentes nouvelles de la continuation de l’invasion russe de l’Ukraine, a-t-on écrit sur l’événement en question. Le Canada et nos alliés doivent immédiatement instaurer des sanctions strictes contre la Russie, et poursuivre leur aide militaire et économique à l’Ukraine. Soutenir l’Ukraine, c’est soutenir la liberté.»

Sur place, les participants portaient du jaune et du bleu, aux couleurs de l’Ukraine, et affichaient des drapeaux. L’émotion était palpable. Alors que certains ne pouvaient retenir leurs larmes, d’autres démontraient pacifiquement leur rage quant à la tournure des événements.