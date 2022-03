L’ex-policier complotiste Maxime Ouimet reconnait sa culpabilité

Maxime Ouimet, un ancien policier de Laval, a reconnu sa culpabilité face aux accusations de harcèlement portées contre lui. C’est ce que le journaliste de TVA Yves Poirier a annoncé lundi sur Twitter. M. Poirier avait porté plainte en son nom.

Maxime Ouimet se faisait appeler «le Policier du peuple pour le peuple» sur les réseaux sociaux.

Il avait démissionné de son poste de policier après la publication de points de vue controversés sur la COVID-19. Puis, il avait été arrêté en 2020, accusé de harcèlement contre deux journalistes. Il avait publié sur sa page Facebook les numéros de téléphone des journalistes Yves Poirier, de TVA Nouvelles, et de Tristan Péloquin, de La Presse.

Il reçoit lundi une absolution conditionnelle. Il aura un an de probation et il devra verser un don de 3000$ à la Fondation Marie-Vincent, qui aide les enfants et les adolescent.e.s victimes de violence.

Bonne nouvelle. L'ex-policier complotiste Maxime Ouimet a reconnu sa culpabilité ce matin. J'avais personnellement porté plainte pour harcèlement. 1 an de probation, absolution conditionnelle et il verse 3000$ à Fondation Marie-Vincent.@tvanouvelles pic.twitter.com/iYYvABalR1 — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) March 14, 2022

L’ex policier complotiste est devenu une figure de proue du mouvement contre les mesures sanitaires pendant la pandémie. Il avait notamment organisé un rassemblement à Montréal, devant la statue à sir Georges-Etienne Cartier, où plus d’un millier de personnes s’étaient rassemblées en 2021.