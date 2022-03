Indicatifs régionaux: le 263 et le 354 arrivent dans le Grand Montréal

En raison de la demande croissante de nouveaux numéros de téléphone, deux nouveaux indicatifs régionaux feront leur apparition dans le Grand Montréal à compter de l’automne, soit le 263 et le 354.

Dès le 22 octobre, des numéros débutant par l’indicatif régional 263 seront attribués sur l’île de Montréal, où des numéros commençant par le 514 ou le 438 sont actuellement distribués.

À la même date, les usagers des couronnes de Montréal, actuellement couvertes par le 450 ou le 579, pourront recevoir un numéro débutant par l’indicatif régional 354.

«L’introduction d’un nouvel indicatif permet de fournir des millions de numéros de téléphone supplémentaires sans affecter les numéros existants», a déclaré par voie de communiqué Lucie Papineau-Pugliese, porte-parole de l’Alliance des télécommunicateurs.

L’apparition de ces nouveaux indicatifs régionaux fait suite à des décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) publiées en novembre dernier. Le secteur couvert par le 819 et le 873, composé notamment de l’Estrie, de l’Outaouais, de l’Abitibi et d’une partie du Nord-du-Québec, aura lui aussi un nouvel indicatif, soit le 468.

L’indicatif régional 514 a été introduit en 1947. Quant au 450, il s’est ajouté en 1998. Le 438 a été adopté dans la région du 514 en 2006, tout comme le 579 l’a été en 2010 dans celle du 450.