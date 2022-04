Distribution sur demande du Publisac: les impacts sur la presse locale

ÉDITORIAL – La Ville de Montréal a annoncé ce matin la mise en place, dès le mois de mai 2023, d’une option d’adhésion volontaire pour encadrer la distribution de publicités, de circulaires et de journaux locaux. Cette règlementation vise notamment le retrait éventuel du mode de livraison de porte en porte dans des sacs de plastique.

Pour des raisons environnementales, Métro Média appuie cette décision, qui s’inscrit dans la transition écologique de la Ville de Montréal. La lutte aux changements climatiques est au cœur des enjeux centraux du XXIe siècle, et nous considérons que toutes les entreprises doivent orienter leurs activités vers une diminution de l’empreinte carbone. C’est pourquoi nous avons choisi d’entamer, il y a un an déjà, un important virage vers le numérique.

Cela dit, cette nouvelle règlementation aura des impacts collatéraux sur la presse locale.

Comme vous le savez, de nombreux journaux de proximité sont livrés de porte en porte dans des sacs de type Publisac. Le retrait de ce mode de livraison fiable, qui permet à Métro Média de rejoindre plus de 2 millions de Montréalais comme vous, entraînera des conséquences économiques majeures pour les éditeurs.

La presse locale devra donc éventuellement se tourner vers d’autres modes de diffusion, et ce changement inévitable doit être accompagné d’un plan d’action pour assurer la pérennité de notre industrie. À titre de président du Comité aviseur sur les journaux locaux de la Ville de Montréal, j’ai moi-même travaillé avec des représentants de la presse locale à trouver des pistes de solution concrètes. Cet important exercice de consultation, amorcé par l’administration municipale en septembre 2021, a porté fruit.

Je suis heureux de constater que la Ville de Montréal considère la presse locale comme un outil essentiel à la démocratie, et qu’elle s’engage à nous offrir son appui en utilisant les journaux de proximité comme plateforme d’information et en mettant en place un programme de soutien financier pour accompagner notre industrie pendant la période de transition.

À la lumière de cette nouvelle, Métro Média poursuit plus que jamais sa mission, qui est de contribuer à la vitalité sociale, communautaire et économique de Montréal. Bon printemps et vive l’information locale!