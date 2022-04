STM: feu vert pour le plus gros achat d’autobus électriques

Québec accordera une aide financière pour le plus important projet d’acquisition d’autobus électriques urbains d’Amérique du Nord. Cette autorisation permettra à la Société de transport de Montréal (STM) d’effectuer un achat de plus de 1 200 autobus urbains électriques, principalement pour Montréal et sa banlieue.

«C’est avec une grande fierté que nous soutenons les sociétés de transport dans l’électrification de leurs autobus urbains. L’aide que nous accordons aux sociétés de transport en commun est un soutien financier sans équivalent au Canada pour les municipalités», affirme le ministre des Transports, François Bonnardel.

Cette forme de partenariat propre au Québec permet au gouvernement d’atteindre ses objectifs d’électrification des autobus et de développement du transport collectif en respectant la capacité de payer des contribuables municipaux. François Bonnardel, ministre des Transports.

Les autobus devraient être livrés entre 2024 à 2026. Ils fourniront les flottes de la STM, mais aussi du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Laval (STL) et de exo. Les transporteurs desservant Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay et Gatineau recevront aussi une part de gâteau.

Le président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, Éric Alan Caldwell, a réagi à la nouvelle en remerciant Québec et les membres de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) pour leur soutien et leur confiance.

«Nous mènerons avec rigueur le processus d’acquisition pour cette commande historique qui viendra, à terme, transformer le portrait de la mobilité durable au Québec. […] C’est tout le réseau de surface qui se transforme et nos équipes sont mobilisées pour relever ce grand défi, avec l’appui essentiel de nos partenaires.», promet-il.

Électrifier les autobus Québécois

C’est à la suite de l’annonce du premier ministre du Québec, à Glasgow en novembre 2021, lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP26), que s’est effectuée l’acquisition de ces autobus. Dans l’objectif d’électrifier 2148 autobus d’ici 2030, Québec avait annoncé un investissement de 5 milliards de dollars.

Nous l’avons exprimé formellement dans notre Plan pour une économie verte 2030 ainsi que lors de notre présence à la Conférence de Glasgow sur le climat: le gouvernement du Québec est déterminé à réussir la transition climatique. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

«À compter de 2025, tous les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d’une subvention gouvernementale seront des véhicules électriques», précise le ministre Benoit Charette.