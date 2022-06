Des dépliants anti-avortement distribués à Montréal

Deux citoyens du Plateau-Mont-Royal ont signalé à Métro avoir trouvé des pamphlets anti-avortement aux images choquantes et graphiques dans leur boîte aux lettres au courant de la fin de semaine dernière. La distribution semble coïncider avec la décision de la Cour suprême des États-Unis permettant de recriminaliser l’avortement dans plusieurs États.

Margot Blondin habite dans le Plateau-Mont-Royal. Elle a trouvé ce pamphlet vendredi passé en revenant du travail, dans sa boîte aux lettres. «Exactement la journée du renversement de Roe v. Wade aux États-Unis», souligne-t-elle.

En le trouvant, elle était sous le choc. «Ça m’a vraiment fait peur de savoir que quelqu’un est monté à ma porte. Quelqu’un qui croit à ça.»

Avoir reçu ce dépliant, c’est effrayant, nous explique Mme Blondin. «C’était vraiment choquant. C’était des images de fœtus avortés. […] Déjà, c’était une drôle de journée par rapport à ça.» Elle raconte avoir passé la journée à s’inquiéter, puis à se rassurer avec une collègue.

Un groupe basé hors-Québec

Philippe*, qui a demandé d’utiliser un faux nom afin de préserver son anonymat, a reçu un pamphlet semblable. «On ne sait pas comment ça peut dégénérer», dit-il.

Le pamphlet en question, obtenu par Métro, provient d’un groupe nommé Center for Bio-Ethical Reform. Il s’agit d’un organisme anti-avortement américain. Au Canada, il existe le Canadian Center for Bio-Ethical Reform, basé à Calgary, en Alberta. Métro a tenté de les contacter, mais n’a pas obtenu de réponse au moment d’écrire ces lignes.

Philippe a découvert le pamphlet samedi en après-midi. Lui et sa conjointe rentraient d’une marche. C’est elle qui a sorti le dépliant de la boîte aux lettres. «Ouvre pas ça!», a lancé Philippe, dès qu’il a compris ce que c’était. Trop tard. «L’image est vraiment horrible. Ma femme était en état de choc» se souvient-il.

Ce qui est représenté sur les dépliants est «très graphique». «On voit que c’est « photoshopé » pour choquer au maximum», témoigne Philippe. On y voit des représentations de fœtus avorté, dont un qui semble coupé en deux par une mine de crayons. «Dans la mesure de tout ce qui se passe aux États-Unis, c’est vraiment fait pour provoquer encore plus», estime-t-il.

Ailleurs à Montréal

Ces Montréalais ne sont pas les seuls à avoir trouvé ce type de document dans leur boîte aux lettres. Sur le site reddit, sous le subreddit r/montreal, quelques citoyens (de l’arrondissement de Saint-Laurent, entre autres), ont signalé avoir reçu le même dépliant ou un dépliant similaire en fin de semaine.

Sur ce forum, plusieurs cherchent quoi faire de ce dépliant. Certains cherchent même comment se défendre face à ses organismes anti-choix. La grande majorité des utilisateurs de ce site témoignent, en ligne, de la colère et de l’inquiétude ressenties.

Pas très étonnant, mais dangereux

La directrice générale de l’organisme Montréalais pro-choix Grossesse Secours, Josiane Robert n’est pas étonnée que des Québécois reçoivent ce type de document. L’impact que le renversement de Roe c. Wade aura au Canada ne sera pas nécessairement direct du côté de la Cour suprême. Il sera plutôt du côté «des groupes anti-choix qui existent et qui donnent de la légitimité à ce mouvement-là et qui donnent du gaz à ce mouvement-là qui existe depuis fort longtemps», estime-t-elle.

Aux États-Unis, raconte-t-elle, les organismes anti-avortement ont beaucoup plus de ressources financières. «Ils prennent beaucoup de place. Il font des trucs comme [la diffusion de ces pamphlets].» Au Québec, les organismes anti-choix ne fonctionnent pas de la même manière. Mais les groupes américains pourraient tenter de faire des petits ici.

Elle qualifie de «dangereux» l’éventualité où les groupes anti-choix du Québec prennent plus de place. «Ils diffusent des messages erronés et tentent que culpabiliser la femme ou toute personne qui a un utérus et qui veut avoir une interruption de grossesse», dit-elle.

Le pamphlet qu’elle a reçu, Margot Blondin l’a jeté. «Je l’ai gardé pour le montrer à mes colocs parce que je ne voulais pas vivre ça seule. Il est resté sur le comptoir une heure pis je me suis dit que je pouvais pas garder ça», explique-t-elle. Du côté de Philippe, il est catégorique: «on va le détruire c’est sûr, ça n’a aucun bon sens. C’est clairement de la propagande pour choquer.»