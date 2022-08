Plus que jamais, Montréal attire les investisseurs étrangers

Malgré la reprise économique mondiale amoindrie par la pandémie et la guerre en Ukraine, Montréal s’en tire bien. La métropole a attiré 57 projets d’investissements étrangers entre janvier et juin, un record.

Le record précédent avait été établi en 2021, avec 40 projets d’investissement sur une période de 6 mois. Cette fois, les investissements étrangers atteignent une somme record de 1 743 G$.

«Ces 57 projets d’investissements signifient que nos équipes ont contribué à la réalisation d’un investissement à tous les trois jours, en moyenne, depuis le début de l’année. Ce rythme effréné témoigne de l’attractivité du Grand Montréal dans le contexte économique actuel», commente le président-directeur général de Montréal International, Stéphane Paquet.

Le secteur des sciences de la vie a été particulièrement effervescent. Sept projets majeurs ont été financés dans ce domaine pour des investissements de 321 M$. L’aérospatiale, les jeux vidéo, les services informatiques et la chimie ont également suscité des investissements.

Les investissements étrangers accumulés au cours des six derniers mois ont permis de créer 4 756 emplois. Plus de 500 emplois au salaire moyen dépassant 86 000$ ont aussi été maintenus. «Les investisseurs étrangers contribuent à créer de la richesse dans l’ensemble de la métropole. Nous sommes fiers de ces résultats, qui démontrent aussi le dévouement et l’agilité des équipes de Montréal International», s’emballe M. Paquet.

Une grande variété de pays ont investi à Montréal, du Japon à la Chine, jusqu’à la Suède et la Belgique, notamment.

Selon Montréal International, aucun ralentissement des investissements n’est lié à la COVID-19. La gestation nécessaire pour un projet d’investissement est en moyenne de 16 mois, une tendance similaire à 2019.

Une ville en croissance

La Ville de Montréal se réjouit de ces résultats.

Montréal rayonne, Montréal est bien vivante et croît de façon effrénée, nous pouvons être fiers des résultats dévoilés aujourd’hui.» Marikym Gaudreault, attachée de presse de la Ville de Montréal

«Ces résultats sont prometteurs pour l’année en cours et confirment que Montréal continue d’être un incontournable sur la scène mondiale, commente l’attachée de presse à la Ville de Montréal, Marikym Gaudreault. On note également que la métropole demeure particulièrement attractive dans les secteurs des sciences de la vie, de l’aérospatiale et des services informatiques, et ce, grâce aux talents d’ici, à la qualité de vie de notre métropole et aux efforts de Montréal International.»

«Les premiers résultats de l’année pour Montréal International sont impressionnants, commente pour sa part le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Ces niveaux d’investissement sont très encourageants; ils démontrent que l’économie du Grand Montréal est robuste et que nos facteurs d’attractivité permettent de nous positionner avantageusement sur la scène internationale.»