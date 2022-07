Quel est l’état des aéroports ?

Un avis de grève est déposé aux aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel.

À l’aéroport international Montréal-Trudeau, 82 % des passagers ont été contrôlés en moins de 15 minutes par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), selon la dernière mise à jour publiée vendredi par le gouvernement du Canada et l’industrie du transport aérien.

Les quatre principaux aéroports canadiens ont connu une amélioration du nombre d’annulations et de retards de vols au cours des dernières semaines, à l’exception de l’aéroport international Montréal-Trudeau. Cependant, la situation y reste stable.

Afin d’améliorer le temps d’attente et réduire la congestion dans les aéroports, le gouvernement du Canada et l’industrie du transport aérien ont adopté plusieurs mesures.

L’embauche d’employés

Depuis avril, un grand nombre de nouveaux agents de ACSTA ont été embauchés au Canada.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a réembauché temporairement des agents au retrait et des étudiants et des étudiantes afin d’augmenter le nombre d’agents des services frontaliers disponibles dans les aéroports les plus encombrés.

Ressource informative

L’Office des transports du Canada a développé une ressource d’information pour aider les passagers qui éprouvent des difficultés au cours de leur voyage. L’objectif est de fournir des réponses à certaines questions courantes sur les voyages et d’indiquer aux passagers quels sont leurs droits en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens si leur vol est retardé ou annulé, ou si leurs bagages sont perdus, endommagés ou retardés.

ArriveCAN

Si vous arrivez à l’aéroport international Montréal-Trudeau, vous pouvez gagner du temps en utilisant optionnelle de Déclaration de l’ASFC disponible grâce à l’application ArriveCAN. Cela vous permettra de soumettre votre déclaration de douane et d’immigration avant votre arrivée.

Les données préliminaires montrent que lorsque les voyageurs ont utilisé ArriveCAN pour soumettre leur déclaration à l’avance, ils ont passé en moyenne 30 % moins de temps au kiosque.