Le CF Montréal honorera son éternel capitaine Patrice Bernier

L’organisation du Bleu-blanc-noir a annoncé lundi que le club rendra hommage à Patrice Bernier, au Stade Saputo, le 20 août prochain.

Intronisé au Temple de la Renommée de Canada Soccer le 9 juin dernier, Bernier sera honoré à la mi-temps du match opposant le CF Montréal au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

La Nouvelle-Angleterre est la dernière équipe que Patrice Bernier a affrontée en Major League Soccer (MLS), le 22 octobre 2017. Il avait d’ailleurs inscrit son 20e et dernier but en carrière en saison régulière.

«Je connais Patrice depuis plus de 25 ans et j’ai été privilégié de jouer avec lui au niveau amateur, universitaire, professionnel avec l’Impact et en équipe nationale, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais.

«Il a beaucoup donné pour le soccer et la communauté, autant sur la scène provinciale que nationale. Il mérite entièrement cet honneur. Je suis fier qu’un des nôtres, un ancien capitaine qui a marqué l’histoire du Club, s’ajoute à la liste des grands immortalisés au Temple de la renommée du soccer canadien», a poursuivi M. Gervais, ancien coéquipier de Patrice Bernier.

En six saisons en MLS de 2012 à 2017, Bernier a disputé 151 matchs en saison régulière et huit matchs en séries éliminatoires, enregistrant 15 buts et 28 mentions d’aide.

Capitaine de 2014 à 2017, il a notamment aidé l’équipe à remporter le Championnat canadien en 2013 et 2014.

Il a débuté sa carrière professionnelle à Montréal en 2000 avant de s’exiler en Europe pour une dizaine d’années, notamment en Allemagne, en Norvège et au Danemark.

Bernier a également disputé 56 matchs avec l’équipe nationale canadienne en plus d’être intronisé au Temple de la renommée du soccer québécois en novembre 2017.