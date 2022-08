Construction d’un centre communautaire carboneutre pour Jeunesse au Soleil

Le gouvernement fédéral accorde un financement de plus de 10 millions de dollars pour la construction d’un centre communautaire carboneutre pour l’organisme Jeunesse au Soleil. Ce centre communautaire polyvalent offrira des services basés sur les besoins des usagers et jouera un rôle important dans la réduction de l’empreinte environnementale de l’organisme, ainsi que dans l’atteinte des cibles climatiques canadiennes.

«La construction d’une nouvelle installation carboneutre et dédiée à accueillir le centre communautaire de Jeunesse au Soleil près du parc Jarry l’aidera à accroître son offre de services aux communautés vulnérables tout en réduisant considérablement ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui contribuera à bâtir un Montréal plus fort et plus résilient», a déclaré Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et députée d’Outremont.

Cet investissement a été permis dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d’Infrastructure Canada. Celui ci prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l’empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants. Le programme vise également à soutenir la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies.

«Depuis plus de trois ans, nos services sont dispersés aux quatre coins de la Ville. Cette situation nous a confirmé l’importance de mettre en place cet important projet qui nous fournira un toit pour les prochaines générations, assurera la pérennité de Jeunesse au Soleil et servira, nous l’espérons, de modèle environnemental pour les organisations communautaires de l’avenir», explique Johanne Saltarelli, la directrice générale de Jeunesse au soleil.

Rappelons qu’en raison de l’inflation, des problèmes d’approvisionnement et d’une forte demande pour les effets scolaires, l’organisme Jeunesse au Soleil peine en ce moment à répondre à toutes les demandes reçues en prévision de la rentrée. Jeunesse au Soleil distribue des effets scolaires et des vêtements neufs aux familles à faible revenu.