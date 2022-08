Inflation: Jeunesse au Soleil peine à répondre à la demande pour la rentrée

En raison de l’inflation et des problèmes d’approvisionnement, l’organisme Jeunesse au Soleil, qui distribue des effets scolaires et des vêtements neufs aux familles à faible revenu, peine à répondre à toutes les demandes reçues en prévision de la rentrée.

Non seulement la demande pour les effets scolaires est très forte, mais l’organisme a vu son budget diminuer en raison de l’inflation qui affecte tout le monde.

Habituellement, nous prenons les inscriptions de 1000 enfants du mois de juin au mois d’août. Cette année, dès la fin juillet, l‘inscription était complète. Eric Kingsley, directeur des services d’urgence de Jeunesse au Soleil

«Si on regarde l’année passée, on a aidé pas loin de 1400 familles. Là, cette année, on s’est préparé d’avance pour 1000 enfants. Là, il y a clairement 400 – si ce n’est pas plus – personnes qu’on ne peut pas aider sans les dons», explique le directeur des services d’urgence de Jeunesse au Soleil, Eric Kingsley.

L’aide de Jeunesse au Soleil est également très prisée par les écoles, l’organisme venant habituellement en aide à un autre millier d’enfants dirigés vers celui-ci directement par les établissements scolaires après la rentrée.

«On l’a vu, qu’il fallait qu’on arrête de prendre des noms plus tôt cette année. On voit à la banque alimentaire que les demandes ont augmenté par rapport à l’année passée, donc on peut présumer que s’ils ont besoin de l’aide alimentaire, ils auront besoin d’aide pour les effets scolaires», ajoute M. Kingsley.

Afin de tenter de remédier à la situation, l’organisme appelle la population à faire des dons d’articles scolaires neufs ou non utilisés ou en argent. Les effets scolaires peuvent être apportés aux locaux de Jeunesse au Soleil, situés au 6700, avenue du Parc, suite 100, Montréal.