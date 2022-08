La STM et les autres transporteurs atteindront-ils leurs objectifs d’achalandage?

La fréquentation des transports en commun connaît une hausse depuis le printemps sur l’île de Montréal, y compris à la Société des transports de Montréal (STM). La confiance d’atteindre les objectifs de la rentrée varie toutefois grandement d’un transporteur à l’autre.

La fréquentation des transports en commun à Montréal était à 63% du niveau de 2019 en juillet, selon des données obtenues par Métro. Il était de 62% pour les bus de la STM, et de 66% pour le métro. Le mois de juin a été encore plus faste, avec un niveau de fréquentation à 68%. Sur cette période, le métro a été achalandé à 66% du niveau de 2019, et le bus à 71%.

«Après une croissance lente, mais soutenue depuis janvier environ, nous observons une certaine stabilisation de notre achalandage depuis la fin du printemps», commente le conseiller corporatif de la STM, Philippe Déry.

C’est une excellente nouvelle de voir les clients revenir vers le transport collectif, alors que c’est une solution éprouvée et essentielle dans la lutte aux changements climatiques. Philippe Déry, conseiller corporatif de la STM.

Dans ce contexte, la STM estime maintenant que «le niveau d’achalandage anticipé pour un jour moyen ouvrable à la fin de l’année se situe entre 70 % et 80 %». Une cible en deçà de ses objectifs initiaux, qui étaient à de 75% à 85%. Une baisse durable de 15% de l’achalandage comparativement au niveau pré pandémique est à prévoir pour quelques années selon l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Cela se justifie par la croissance du télétravail.

Le train écope, les bus démarrent

Les trains de banlieue connaissent la fréquentation la plus faible depuis le début de la pandémie. En juillet, 29% de l’achalandage de 2019 a été enregistré. Moins de travailleurs se déplacent vers le centre-ville, constate l’organisme exo. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, exo s’attend à retrouver un achalandage général oscillant entre 55% et 75%.

À l’inverse, les autobus d’exo ont connu un achalandage à 63% en juillet. «Il est intéressant de mentionner que nous observons un achalandage plus important pour les lignes locales d’exo par rapport aux lignes à destination du centre-ville de Montréal», souligne le conseiller en relations médias Jean-Maxime St-Hilaire.

À Longueil, on constate un niveau de fréquentation à 61% pour le mois de juin. Mais la société de transport s’attend à une reprise intense à la rentrée scolaire, avec une cible de 85%. «L’achalandage scolaire a été en hausse au RTL au cours des dernières années et malgré la pandémie, en raison des ententes que nous avions développées avec les centres de services scolaires», estime la responsable des communications Marie-Claude Rivet. Le RTL s’attend aussi à un fort retour d’achalandage en raison de l’arrivée du REM.

L’ambition est aussi au rendez-vous au sein de la Société de transport de Laval (STL), où l’on vise un achalandage oscillant entre 80 et 87% d’ici la fin de l’année. En juin, la fréquentation des transports en commun s’est chiffrée à 74% dans la ville.