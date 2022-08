Hépatite A: avis de risque de transmission

La Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) a émis une alerte de risque de transmission d’hépatite A, pour les personnes ayant consommé des denrées de la Boulangerie Baladi, située au 2485 Rue de Salaberry. La mise en garde concerne des aliments qui auraient été achetés entre le 17 et le 30 août dernier.

Les risques de transmission sont faibles, selon la DRSP, mais des mesures de protection sont toutefois recommandées.

La DRSP invite les clients du commerce à surveillez l’apparition de symptômes de l’hépatite A d’ici le 19 octobre 2022. Ces derniers doivent rapidement consulter un médecin et mentionner ce communiqué si des symptômes suivants apparaissent: manque d’appétit, nausées, vomissements, fièvre, malaise général, fatigue et jaunisse.

Aussi, les personnes non vaccinées contre l’hépatite A et n’ayant jamais contracté la maladie sont appelées à communiquez rapidement avec le CLSC d’Ahuntsic au 514-384-2000 poste 8302 afin d’obtenir un rendez-vous pour recevoir un vaccin. La vaccination est gratuite. Dans la mesure du possible, il est demandé de présenter une carte d’assurance maladie et un carnet de vaccination.

«Pour les personnes vaccinées contre l’hépatite A ou ayant eu la maladie dans le passé, la consommation des aliments ne représente pas de risque», précise la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Qu’est-ce que l’hépatite A?

L’hépatite A est une infection du foie, causée par un virus. La maladie se manifeste par de la fièvre, un malaise général, de la fatigue, une perte d’appétit, des nausées, des vomissements et un inconfort abdominal. La plupart des personnes infectées guérissent en moins de deux mois, sans complications ni séquelles. Cependant les personnes âgées ou présentant des comorbidités peuvent développer une insuffisance du foie aiguë, nécessitant parfois une greffe du foie ou entraînant la mort.



L’hépatite A se transmets par ingestion du virus présent dans de l’eau, des aliments ou des boissons ou sur des objets contaminés (ex. : des jouets). Elle peut aussi être transmise lors de relations sexuelles.

Une analyse de sang est nécessaire pour poser un diagnostique.

Comment prévenir l’hépatite A?

En se lavant les mains:

Après être allé aux toilettes;

Après avoir changé la couche d’un enfant;

Après avoir aidé un enfant à aller aux toilettes;

Avant de manipuler des aliments;

Après avoir manipulé des œufs, de la viande et de la volaille crus;

Après avoir touché un animal ou son environnement;

Avant de manger.