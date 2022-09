Pluies torrentielles: pannes électriques et station de métro fermée

En raison de fortes pluies torrentielles, des inondations sont en cours mercredi soir dans les secteurs de Montréal. Plus de 50 mm de pluies sont tombés en moins d’une heure et demie, et plusieurs services se retrouvent perturbés ou paralysés.

Selon Environnement Canada et Météo Québec, on pourrait s’attendre à avoir jusqu’à 20 mm de pluie à Québec. La pluie cesserait en mi-journée demain avec un retour au soleil demain après-midi. Il y a actuellement un potentiel d’orage, mais rien de violent.

Avertissements de pluie en vigueur : de 50 à 75 millimètres de pluie sont prévus au total d'ici mercredi matin. #meteoQC

Par exemple, la Société de Transport de Montréal (STM) signale qu’en raison d’infiltration d’eau à la station Square-Victoria-OACI, aucun train ne peut effectuer d’arrêt à cette station.

La station Longueuil, n’a pas été épargnée par les inondations.

Un travailleur est vu en train d’essayer de reconduire l’eau qui s’est infiltrée dans la station Longueuil.

Dans la région de Montréal, à 19h, Hydro-Québec signalait 11 interruptions et 10 383 clients sur 1 081 016 privés d’électricité. Dans l’ensemble du Québec, il y a 55 interruptions en cours et un total de 18 820 clients sur 4 509 246 privés d’électricités.