Plus de 100 000 travailleurs et étudiants en grève pour le climat

De nombreuses manifestations auront lieu aux quatre coins du Québec aujourd’hui pour dénoncer le «manque d’audace» des propositions des partis politiques au sujet des enjeux liés aux crises climatiques et sociales. Ce sont près plus de 86 600 étudiant.e.s et 13 750 travailleurs et travailleuses qui seront en grève pour le climat et la justice sociale, ainsi que plusieurs centaines d’organisations communautaires du Québec.

Les manifestants sont attendus au Monument George-Étienne Cartier à 13h. D’autres manifestations auront lieu tel qu’à Trois-Rivière, Québec ou encore Rouyn-Noranda.

En marge des manifestations, une quarantaine de scientifiques ont rédigé une lettre ouverte pour interpeller les partis politiques.

«En tant que chercheurs et chercheuses, scientifiques et professeur·es d’université, nous croyons qu’il est temps de nous attaquer directement à la cause principale des changements climatiques: la combustion des énergies fossiles», peut-on lire dans la lettre.

Il est urgent d’adopter comme cible une sortie du pétrole, du gaz et du charbon comme source d’énergie, plutôt que de miser sur des cibles abstraites et des outils qui nous ont fait perdre de précieuses décennies. Extrait de la lettre ouverte rédigé par une quarantaine de scientifiques

Les scientifiques demandent l’adoption d’une loi qui permettra la «sortie complète» du pétrole et du gaz voué à la combustion. Ils demandent que le gouvernement se prononce sur une date butoir pour connaître la fin de cette transition énergétique.

La coalition demande aussi la taxation de la richesse, afin de réinvestir massivement dans les services publics et les programmes sociaux afin que cette transition ne mène pas davantage à l’accroissement des inégalités sociales.

«Déjà au Québec, les exemples récents d’inondations, de tornades et de vagues de chaleur illustrent comment les personnes vulnérables, dont une forte majorité de locataires et les personnes en situation d’itinérance, sont les plus affectées par les aléas climatiques extrêmes qui se multiplient », explique la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme par voie de communiqué.

Ce mouvement de manifestations et de grèves pour le climat et les enjeux sociaux s’inscrit dans le cadre de l’appel mondial lancé par le mouvement Fridays for Future.