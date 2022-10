Malgré la vague caquiste, Plante confiante pour l’avenir de Montréal

«On n’a jamais autant entendu parler des priorités des villes lors d’une campagne électorale», estime la mairesse de Montréal Valérie Plante. La cheffe de Projet Montréal est persuadée que sa relation avec la CAQ portera ses fruits au cours des prochaines années.

«Le partenariat fort de la métropole et du gouvernement nous a permis de concrétiser plusieurs gains au cours du plus récent mandat et j’ai hâte de continuer le travail», a commenté la mairesse, lors d’une conférence de presse tenue mardi matin, près de l’Hôtel de Ville.

Lors du dernier mandat, la CAQ détenait autant de députés à Montréal qu’aujourd’hui, rappelle Mme Plante. Cela n’a pas empêché le gouvernement provincial de faire avancer plusieurs dossiers dans la métropole, comme le REM de l’est, estime-t-elle.

Les villes ne serviront pas d’opposition. On a toujours travaillé dans la collaboration. On a fait de grandes choses ensemble. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La mairesse a aussi souligné que trois des quatre chefs des partis provinciaux ont été élus à Montréal. Et bien qu’il siège à l’Assomption, dans Lanaudière, François Legault réside principalement à Montréal et «paie ses taxes ici». Sans oublier que la CAQ a fait élire deux actrices importantes à Montréal au cours des dernières années.

La nouvelle députée Christine Fréchette était présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l’est de Montréal, tandis que Sonia Bélanger était présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Calme et intelligence

Le transport, la fiscalité et la transition écologique seront des enjeux à suivre pour Montréal lors du prochain mandat. Mais la mairesse Plante suivra aussi le dossier de l’immigration de près. Aux côtés des universités, elle avait déjà demandé au gouvernement d’aider Montréal à attirer les talents, ainsi que la main-d’œuvre au cours des prochaines années. Cette fois, elle suggère à François Legault d’être le «premier ministre de tous les Québécois» et de «rassembler les gens».

«Il faut mener l’immigration avec intelligence, avec calme, beaucoup d’humanité, en prenant en considération les données, les faits», estime Mme Plante.

Pour sa part, le chef de l’opposition Aref Salem a appelé le premier ministre à «arrêter ses discours de division». «Il n’y a pas deux sortes de Québécois. Il y a les Québécois et c’est un nous majuscule. Il faut travailler ensemble», a-t-il dit.

La CAQ a fait réagir au cours de la campagne électorale pour ses propos controversés concernant l’immigration. François Legault a affirmé qu’il serait suicidaire d’augmenter l’immigration dans la province, tandis que le ministre en la matière, Jean Boulet, a partagé des faits erronés lors d’un débat qui s’est déroulé en Mauricie.