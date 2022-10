Le développement durable devra être au cœur du secteur Bridge-Bonaventure

Le futur secteur Bridge-Bonaventure devra être taillé pour le développement durable, tout en conservant sa valeur patrimoniale actuelle, stipule un consortium regroupant des citoyens ainsi que des groupes communautaires et économiques. Le développement devra aussi être «en harmonie avec les zones d’emplois actuelles et à développer».

En mai, les membres du consortium derrière le développement dans ce secteur annonçaient le début d’un processus consultatif et mardi, les investisseurs dévoilaient les conclusions de cette consultation. Les propositions qui en ressortent touchent les transports, l’environnement, l’architecture, l’urbanisme et la protection du patrimoine.

«Tous et toutes s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une occasion unique de s’attaquer aux grands enjeux actuels, notamment d’augmenter l’offre de logements, dont le logement abordable, d’introduire des aménagements et une mobilité durable, de réduire l’empreinte carbone, d’assurer une gestion plus efficace des eaux, d’offrir un environnement type de la nouvelle normalité postcovid, et d’innover dans l’architecture des bâtiments», résume-t-on dans un rapport déposé par le consortium.

Planification stratégique

Le secteur Bridge-Bonaventure est notamment délimité par l’entrée de l’autoroute Bonaventure et le pont Victoria. Il comprend plusieurs installations comme les bassins Peel et Wellington, ainsi que le triangle Pointe-Saint-Charles. Des industries du passé et du présent se côtoient dans la zone, ce qui représente un «atout stratégique», s’entendent les parties consultées.

La communauté d’affaires locale demande le développement d’activités économiques innovantes. «Le secteur recèle d’ailleurs un potentiel significatif pour en faire un lieu de formation pour des métiers traditionnels qui trouvent peine à trouver une main-d’œuvre suffisante», écrit-on.

Mais cette zone d’affaires présente aussi des inconvénients. La place réservée à la culture et au patrimoine local s’avère «faible». Il faut remédier à cela, pensent les intervenants consultés, notamment en mettant en valeur l’histoire du canal de Lachine dans le secteur. Cela en rehausserait le potentiel touristique.

Il faudra réduire la circulation dans le secteur, estime-t-on aussi. Cela passera notamment par le développement d’un «réseau transport collectif et actif».

Liste d’épicerie

Pour la progression du projet, le consortium adresse des demandes précises à la Ville de Montréal. Un bureau devrait être mis en place pour coordonner les services qui seront fournis par les arrondissements, demande-t-on. Une table de concertation, alliant les organismes de la communauté, devrait aussi voir le jour.

La réurbanisation du secteur Bridge-Bonaventure nécessitera plusieurs milliards de dollars. Parmi les 7511 logements proposés dans le secteur situé dans Ville-Marie et Pointe-Saint-Charles, 2908 devraient être sociaux et abordables, et 751 seront familiaux. La vision des promoteurs comprend la construction de bâtiments plus hauts, comme ceux du centre-ville, mais moins étalés au sol.