La fin des poux remporte le Prix du livre jeunesse 2022

C’est avec son livre illustré qui traite de la pandémie du point de vue des poux, «La fin des poux?», que l’autrice Orbie a reçu le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. C’est un jury composé de bibliothécaires de différentes bibliothèques montréalaises qui a déterminé l’œuvre digne de ce prix qui est accompagné d’une bourse de 5000$.

«La fin des poux?», paru à la fin de 2021, relate l’histoire d’une colonie de poux qui commencent à devenir beaucoup trop nombreux sur une même tête et donc qui cherche incessamment le moyen de coloniser une autre chevelure. Avec la distanciation sociale, ce n’est pas chose facile!

Orbie, la pandémie et la survie des poux

L’autrice, qui est aussi mère, a eu l’idée d’origine de son livre adoré des enfants en écoutant une conférence de presse de François Legault.

«Quand le Premier ministre a annoncé que la rentrée scolaire allait se faire avec distanciation, ma première réaction, ça a été de me dire: yes, pas de poux cette année!»

Orbie qui a travaillé sur plus d’une quinzaine de livres jeunesse publiés n’en est pas à sa première reconnaissance, mais elle demeure toujours aussi touchée de voir ses œuvres reconnues.

Elle était visiblement émotive lorsque la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, a révélé au public, qui comprenait une classe d’enfants de 5e année férue de lecture, que c’est sa récente parution qui a mérité les éloges.

Une cérémonie colorée par Barbada

Les autres finalistes, Linda Amyot avec Léonore, Simon Boulerice (texte) et Ève Patenaude (illustrations) avec Papier bulle, Mario Brassard (texte) et Gérard Dubois (illustrations) avec À qui appartiennent les nuages?, puis Fanny Britt (texte) et Isabelle Arsenault (illustrations) avec Truffe, ont aussi été soulignés lors de la cérémonie de remise du prix, animée par la fabuleuse Barbada de Barbades, aujourd’hui.

Les finalistes du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

Cette année, les œuvres choisies explorent des sujets très variés, inusités et de façon très profonde et pertinente pour la littérature jeunesse, comme l’hémophilie avec Papier bulle et la guerre avec À qui appartiennent les nuages?. À ce sujet, et en clin d’œil au phénomène social de plaintes contre la censure engendrée par les soi-disant médias wokes, la drag queen et maîtresse de cérémonie a déclaré que «c’est pas vrai qu’on peut plus rien dire.»

Barbada, vedette de son émission jeunesse éponyme, en a profité pour lire un extrait de chaque œuvre sélectionnée aux enfants qui étaient fébriles de rencontrer leur idole. Plusieurs sont allés faire la file après la présentation pour que la drag queen leur signe un autographe.

