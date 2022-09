Les drags brillent sur la scène des Gémeaux

Durant la 37e édition des prix Gémeaux, Rita Baga, Barbada de Barbades, Mona de Grenoble et Gisèle Lullaby, qui a remporté tout récemment Canada’s Drag Race, ont offert une éblouissante prestation digne du plus festif des shows de drags en ville, « chantant » des hymnes pop de Marjo, Gabrielle Destroismaisons, Nanette Workman et Ariane Moffatt.

Une prestation qui aura rejoint une foule à très large échelle.

« Mona stressait à cause de la chorégraphie, elle avait trois pas à apprendre », blaguent Barbada et Rita aux côtés de leur chum Mona, dans les coulisses du gala. « Mais en ’82, j’ai gigué dans un Noël pas piqué des vers », réplique Mona.

« L’année de la drag »

Sur une note (un brin) plus sérieuse, comment se sentent-elles d’avoir eu l’occasion de se produire devant un auditoire télé qui excède de loin celui des bars? « On passe notre temps à dire qu’on veut voir plus de drags, commence Rita. On a fessé un gros coup en étant quatre sur scène. »

« Quatre vieilles copines du cabaret en plus — on n’aurait pas imaginé ça il y a cinq ans », renchérit Mona.

« En plus, c’était un show pour des drags, souligne Barbada. On a été partie prenante de l’idée et de la conception », le flamboyant quatuor ayant notamment été invité à choisir chansons et costumes. « On se sent beaucoup pus valorisées dans ce temps-là, poursuit Barbada. Sans vouloir être trop politique, on n’était pas là pour cocher des cases. »

Comment ont-elles réagi lorsqu’on leur a proposé de participer aux Gémeaux? Mona se remémore une conversation « dans le char » après une réunion où elle avait lancé : « C’est pas l’année du tigre ; non, c’est l’année de la drag! Ça se passe! »

« Avec Gisèle qui gagne [Canada’s Drag Race] en plus, la relance Barbada. Est-ce qu’on pourrait plus ajouter 100 000 cerises sur le sunday?»

Ce rayonnement dont jouissent les drags mène à plus de représentativité, conclut Rita, sous les hochements de tête approbateurs de ses complices pailletées. « Il y a une pérennité là-dedans. Plein d’affaires se passent. Ça prouve qu’au Québec, on a de criss de bonnes drags queens! Et kings! Des drags, y’en a pour tous les goûts. »

