Festival FIKA(S) : du cinéma d’horreur scandinave dans Villeray 

Avec le mois d’octobre, on pense inévitablement au cinéma d’horreur, certains amateurs se lançant même le défi de regarder un film par jour. Mais, au lieu de se taper une énième production horrifique américaine, pourquoi ne pas découvrir des films d’horreur scandinaves?

C’est ce que propose la quatrième édition du Festival FIKA(S) se tenant du 17 au 23 octobre, en collaboration avec le Cinéma Public situé dans le quartier Villeray. Quatre longs métrages au total seront présentés à la Casa d’Italia, lieu où le Cinéma Public a installé ses pénates depuis quelques mois.

Programmation de films d’horreur scandinaves :

17 octobre : Le renne blanc d’Erik Blomberg (1952)

20 octobre : Laisse-moi entrer de Tomas Alfredson (2008)

21 octobre : Häxan, la Sorcellerie à travers les âges de Benjamin Christensen (1922)

22 octobre : Les innocents d’Eskil Vogt (2021)

«C’est notre première collaboration avec le Cinéma Public, explique la fondatrice, directrice générale et artistique du Festival FIKA(S), Christel Durand. Comme on est proche de l’Halloween, on s’est dit que ça peut être le fun de souligner ça.»

La fondatrice précise que normalement le Festival FiKA(S) – qui célèbre les cultures scandinaves et nordiques – a lieu en mars, mais qu’avec la pandémie, l’événement a été repoussé en octobre. Ce changement de saison a donc inspiré cette idée de programmation horrifique au Cinéma Public, une nouvelle collaboration qui réjouit Christel Durand.

Christel Durand, fondatrice, directrice générale et artistique du Festival FIKA(S) Photo: Sylvie Ann Paré

Artistes locaux

Le Festival FIKA(S) propose en revanche une tonne d’activités autres que la projection de films d’horreur, telles que des ateliers d’artisanat, des conférences, des concerts et des rencontres.

Parmi les artistes invités, plusieurs sont des Montréalais d’adoption, dont les artistes musicales Cikada ou encore, Marthe Halvorsen qui feront des prestations.

«On a fait un film de danse avec Marika Karlasson, qui est actrice, Finlandaise et qui vit à Montréal, mentionne également la fondatrice. J’essaye de faire des événements où les artistes scandinaves de Montréal participent. C’est quelque chose d’important pour nous et qui fait partie de notre mission.»

L’intention est aussi d’intéresser les Montréalais d’origine scandinave à assister aux événements du festival, ajoute-t-elle.

C’est donc pour ça qu’on a invité la chorale suédoise de Montréal à faire un concert, et [qu’on a organisé] un atelier de chants destiné au public. Christel Durand, fondatrice, directrice générale et artistique du Festival FIKA(S)

Des reprises nordiques avec Safia Nolin

Le 20 octobre au Centre Phi, l’artiste Safia Nolin livrera un concert de reprises de chansons nordiques, une formule qui avait été proposée une première fois par Kroy lors de la troisième édition.

«Je cherchais quelqu’un qui est quand même établi», admet Christel Durand, ajoutant que Safia Nolin a fait elle-même sa sélection de pièces «nordiques».

Selon la fondatrice, Safia adore les artistes scandinaves et écoute beaucoup de leur musique. «On était sur la même longueur d’onde», soutient Christel Durand.

Pour connaître la programmation complète : https://www.fikasfest.com/prog2022