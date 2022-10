L’univers atmosphérique de Filante

La douceur installe ses pénates dès la chanson inaugurale de ce mini-album de Filante, Minuit moins une, aussi atmosphérique que le laisse présager le nom du groupe effectuant ses premiers pas dans le monde de la musique.

L’ambiance se fait feutrée tout au long des six chansons, à l’instar de la voix, qui saura séduire les fans de Louis-Jean Cormier.

On sent d’ailleurs l’influence de l’iconique band en dormance de ce dernier, Karkwa, dans l’univers à la jonction de l’indie-pop et du rock alternatif de Filante. Le duo formé des compositeurs et interprètes Antoine Blain et Philippe Des Roches, qui signe les textes intimistes, cite d’ailleurs Cormier parmi ses inspirations, tout comme Jimmy Hunt et Daniel Bélanger.

Vu l’ambiance réconfortante de l’opus, baigné de sonorités aériennes fignolées par des guitares et des synthétiseurs tout en délicatesse, il n’est guère étonnant d’apprendre par communiqué que le tandem a enregistré son EP aux sobres arrangements électroacoustiques dans un chalet converti en studio dans les Laurentides.

« Le ciel nous appartient » chante Filante sur la pièce S’envoler. On se laisse bercer avec plaisir par les chansons de ce groupe à garder à l’œil.

Minuit moins une a été réalisé par Julien Comptour, derrière la pop rétro de Vanille, consœur musicale de la maison de disques Bonbonbon.