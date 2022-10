«Sans rendez-vous»: sexualité gériatrique et string de cuir 

«Audacieuse, sexy, vulgaire par moments», ce sont les mots qu’emploie la productrice Fabienne Larouche quand elle parle de Sans rendez-vous, dont la première moitié de la deuxième saison est déposée aujourd’hui sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

La série, qui se déroule dans une clinique de santé sexuelle, est tout ce que décrit la productrice. Après le très marquant cas de sperme équestre de la première saison, on nous propose cette fois un homme végane désolé par le fétichisme que sa douce entretient pour le cuir, un jeune qui rejette à l’extrême son diagnostic d’herpès et une femme d’un certain âge qui habite avec sa fille profondément gênée par la vie sexuelle active de sa mère. Et ça, c’est seulement dans les deux premiers épisodes!

Mais la jouissive Sans rendez-vous n’est pas que drôle, voire éducative, par sa façon de défaire des tabous et d’inciter à une meilleure santé sexuelle. Par la comédie qui aère les passages plus dramatiques, mais aussi par la grande humanité de l’autrice Marie-Andrée Labbé, on peut se permettre d’aller loin dans le propos. Avare de plus de commentaires, la production garantit qu’on sera servi sur ce plan.

Je jouis, tu jouis, iels jouissent

Sexualité, amour et identité; ce sont les trois grands axes par lesquels on continue d’explorer les délicieux personnages de Sans rendez-vous. Sarah, campée par une Magalie Lépine-Blondeau qui change de lunettes plus souvent que de blonde, est toujours cette sexologue remplie d’empathie, mais aussi en constante recherche d’une stabilité qui n’arrive pas vite vite, pour notre plus grand plaisir.

Désormais en colocation avec Lou (Mikhaïl Ahooja) – qui s’affirme dans son identité de genre, mais est maintenant en quête professionnelle –, Sarah est au même endroit qu’on l’a laissée: fâchée contre son père (Luc Guérin), déstabilisée par le retour de sa mère (Diane Lavallée) et incertaine devant sa rupture avec Maude (Mylène Mackay), personnage qui n’a pas disparu avec la séparation.

En fait, il n’y a qu’Anne Casabonne qui n’est pas de retour parmi la distribution – son choix, précise la production. Stéphane Crête incarne toujours le médecin fendant, tandis que Richard, le psychologue joué par Stéphane Rousseau, réalise que la campagne ne lui va pas aussi bien qu’il le croyait. Rachid Badouri a tamisé son jeu – grâce à la direction d’acteur du réalisateur Patrice Ouimet, précise-t-il à Métro – et Fabiola Nyrva Aladin campe une Yasmine plus érotisée que jamais, maintenant qu’elle a un.e admirateur.rice secret.ète qui lui écrit des lettres coquines.

Quant à Dominique (Isabelle Vincent), elle en a tout autant marre du manque d’appréciation de ses collègues que du cul de son mari, sa libido étant à zéro. Il s’agit d’ailleurs probablement du seul personnage qui ne conjugue pas le verbe jouir!

La place aux femmes

La scénariste Marie-Andrée Labbé, qu’on a bien connue grâce à Trop, tient systématiquement à mettre une femme dans le rôle principal. C’était même une condition pour signer Stat, la nouvelle quotidienne de Radio-Canada qui met en vedette Suzanne Clément.

D’ailleurs, si on reproche souvent à l’espace public d’évacuer les femmes dans la cinquantaine, on ne peut pas en dire autant de la plume de l’autrice, qui se donne le droit d’explorer leur vie romantique et sexuelle. Ça sera à suivre avec Odile (Violette Chauveau), une femme mûre pour qui Sarah flashe instantanément.

Drôlement, bien que les codes de Sans rendez-vous et de Stat ne soient pas les mêmes, il y a quelques parallèles qui s’imposent dans l’écriture. «Prendre des informations de gens qui exercent un métier et les ajuster pour que l’histoire soit intéressante, je vis ça avec les deux séries, note la scénariste. Il faut que les personnages soient teintés de leur vie personnelle quand ils voient des patients. Dans la vraie vie, ça ne transparaît pas vraiment.»

Ainsi, Marie-Andrée Labbé peut se permettre qu’une Sarah en consultation fasse un petit sourire en coin, ce qu’un.e sexologue ne ferait jamais en réalité. «Là où je prends mon vrai plaisir, c’est de mettre plusieurs couches sur une situation comique. Des fois, quand les personnages sont bien construits, un rien va nous faire rire», commente-t-elle.

Grâce à sa première saison, Sans rendez-vous a amené de nouveaux abonnements à l’Extra d’ICI Tou.tv. Assez pour qu’on se gâte sur le budget musical avec des chansons bien connues comme Million Reasons de Lady Gaga.

En parlant de sexe sans être forcément érotisante, la série donne le droit de poser des questions qu’on pourrait croire gênantes. Mais on vous déconseille tout de même de taper «sperme de cheval» dans un moteur de recherche. Croyez-nous sur parole.