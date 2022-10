Gros ajout à la distribution du Bye Bye 2022

Patrick Huard a eu tant de plaisir à participer à un sketch du prochain Bye Bye qu’il s’est ajouté à la distribution. Annoncé au mois de mai, le noyau de l’édition 2022 de la revue de fin d’année était déjà composé de François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Guylaine Tremblay et Pierre-Yves Roy-Desmarais.

En plus de se joindre à la distribution principale – qui sera bonifiée comme à l’habitude d’invité.e.s surprises – Patrick Huard intègre également l’équipe d’auteur.rice.s, qui travaille sous la supervision du script-éditeur Maxime Caron.

«J’ai tellement eu de fun à tourner un sketch avec Simon Olivier [Fecteau, le réalisateur] et toute l’équipe du Bye Bye, quand ils m’ont demandé de faire partie de l’équipe comme comédien et auteur, je n’ai pas pu dire non, s’enthousiasme Patrick Huard par voie de communiqué. Il y a eu tellement d’événements marquants cette année, j’ai déjà plein d’idées! J’ai un peu peur aussi. Raison de plus pour dire oui!»

Patrick Huard. Photo: Vivien Gaumand

L’année 2022 est en effet riche en événements marquants, de la guerre en Ukraine aux élections provinciales, sans oublier le tristement célèbre vol Sunwing.

Rappelons que Guillaume Lespérance produit à nouveau le Bye Bye, qui en est à sa 54e édition et a retrouvé le succès, après quelques années plus houleuses. En témoigne les près de 5 millions de téléspectateur.rice.s de la dernière mouture qui en ont fait l’émission la plus regardée de l’histoire du Québec, battant ainsi le record du Bye Bye 2020.