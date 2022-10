Un nouveau parc et trois nouvelles rues à Montréal

EXCLUSIF – Qui dit nouvelles installations dit nouveaux noms. Un parc voit le jour dans l’arrondissement de LaSalle, tandis que trois rues font aussi leur apparition, a appris Métro.

«Ces noms feront dorénavant partie du patrimoine collectif montréalais et je me réjouis qu’ils animent ces lieux et contribuent au sentiment d’appartenance à la collectivité», commente la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de Montréal, Ericka Alneus.

Voici les noms qui entrent officiellement dans le patrimoine montréalais.

Parc de Taishan, LaSalle

Par ce nom, la Ville de Montréal souligne la présence de la communauté chinoise à LaSalle. De nombreux citoyens qui s’y trouvent sont originaires de la ville de Taishan, dans ce pays d’Asie. En effet, les LaSallois d’origine chinoise constituent 4,2% de la population de l’arrondissement. D’ailleurs, LaSalle et Taishan signaient un pacte d’amitié, en 2018, pour marquer l’importance de ce parcours migratoire.

Le parc sera aménagé à l’angle des rues Allard et Viola-Desmond, au sud du boulevard Newman. On trouvera du mobilier urbain dans le parc, et des modules de jeux pour les enfants de 18 mois à 5 ans d’une part et les 5 à 12 ans. Sa superficie est de 3 350 mètres carrés.

Rue Suzanne-Coallier, Saint-Laurent

Une rue dans l’arrondissement du nord de l’ile honorera cette ancienne comptable agréée, l’une des premières femmes à exercer cette profession. Elle a été la première à obtenir le prestigieux titre de Fellow. En 1987, elle était investie à l’Ordre du Canada.

La Montréalaise a aussi été présidente de l’Association des femmes diplômées du Québec. Le comité de la toponymie de Montréal l’a choisie puisqu’elle a grandement contribué à l’avancement de la condition sociale et économique des femmes.

Rue Ursule-Laciseray, Île-Bizard

Cette nouvelle rue rend hommage à l’une des premières agricultrices de L’Île-Bizard. Elle s’appelait Ursule Lefebvre. Son nom de famille a toutefois été changé par Laciseray, qui figurait aussi sur le certificat de naissance de l’agricultrice, pour éviter une redondance avec la rue Lefebvre.

Le nom a été attribué pour souligner les efforts de Mme Lefebvre dans le développement de l’arrondissement. Cette nouvelle rue est rattachée au chemin du Bord-du-Lac.

Rue Marie-Louise-Ricard, Ville-Marie

Dans ce cas-ci, il s’agit plutôt d’un changement de nom. La rue Brazeau du Quartier latin, qui se faufile derrière la Cinémathèque québécoise, en fait l’objet. Le nouveau nom rendra justice à la personne ayant cédé le terrain pour la construction du théâtre Saint-Denis, qui s’y trouve tout près.

Comité en changement

À Montréal, le comité de la toponymie subira des changements. Il sera remplacé par le Comité consultatif en reconnaissance. Son objectif: encadrer le patrimoine immatériel de la Ville, que ce soit par la tenue de célébrations, de toponymie ou d’autres initiatives.

Il aura comme mandat de soumettre des recommandations à la Ville. Le comité se penchera sur les propositions provenant de citoyens, d’élus ou d’entreprises. Il déposera ensuite une recommandation à la Ville, et dans certains cas, mènera une consultation publique. Le comité peut aussi évaluer si des reconnaissances actuelles sont justifiées ou non, pour que celles-ci soient potentiellement retirées.

Des critères prédéfinis seront utilisés pour ses évaluations. Ceux-ci seront établis selon la Charte montréalaise des droits et responsabilités, et des principes de bonnes pratiques reconnus dans le milieu de la toponymie. Neuf membres siègeront sur ce nouveau regroupement. Les sélections viseront l’inclusion de personnes issues des communautés ethnoculturelles et autochtones. Leur mandat sera de trois ans.