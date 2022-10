Une passerelle liera le REM et le REV au-dessus de l’autoroute 40

Le REV se connectera au REM, permettant aux Montréalais de se déplacer plus facilement dans l’ouest de Montréal. La Ville de Montréal investit 4,4 M$ dans la construction d’une passerelle pour faciliter les déplacements des cyclistes dans ce secteur.

La firme GHD Consultants héritera des travaux, en vertu d’un contrat qui sera officialisé lors de la séance du comité exécutif de la Ville, mercredi. Le contrat inclut la construction de la passerelle qui passera au-dessus de l’autoroute 40, à la hauteur de la future station Kirkland. Ces nouvelles installations permettront de faciliter l’accès au futur Grand parc de l’Ouest, espère la Ville de Montréal.

Ce réseau cyclable ne sera toutefois utilisable qu’en 2027. De nouveaux appels d’offres doivent être lancés pour la surveillance des travaux lors du printemps 2023. La première pelletée de terre aura ensuite lieu à la fin de cette année.

Trajet facilité

Un corridor réservé au transport collectif menant à la station Kirkland sera aussi bâti. Celui-ci verra le jour en 2024. C’est aussi la firme GHD Consultants qui assumera l’aménagement de ce tronçon de 1,2 km. Montréal, en partenariat avec le gouvernement du Québec, s’était engagé en 2018 à augmenter les transports collectifs dans l’ouest de l’île.

«Nous posons un jalon important dans le développement d’infrastructures de transports durables qui répondent aux besoins des usagères et des usagers de l’ouest de l’île de Montréal. À terme, les citoyennes et les citoyens circulant dans ce secteur auront une alternative écologique enviable à l’usage de l’automobile solo en plus d’un accès direct pour bénéficier des espaces naturels du Grand parc de l’Ouest», dit la responsable des transports de la Ville, Sophie Mauzerolle.

La station Kirkland sera située sur l’antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du REM. On y retrouvera un terminus d’autobus, une aire de dépose-minute, une aire pour les taxis et des supports à vélo.