Les étudiants de Dawson se coupent les cheveux en soutien au peuple iranien

La file d’étudiant.es attendant de se faire couper une mèche de cheveux était longue dans l’atrium du collège Dawson jeudi. Tous.tes étaient sur place pour montrer leur appui au peuple iranien et demander plus d’actions de la part d’Ottawa. L’émotion était grande et certain.es étudiant.es d’origine iranienne ne pouvaient retenir leurs larmes en voyant leurs camarades se mobiliser.

Les coupes de cheveux s’enchaînaient à un rythme effréné. Dès les premières heures, une quarantaine d’étudiant.es avaient laissé un bout de leurs cheveux, le tout sous le regard de leurs camarades amassé.es dans l’atrium et filmant la scène avec leur téléphone. Les étudiantes n’étaient pas les seules à participer, plusieurs étudiants étaient aussi venus montrer leur soutien en se faisant couper une mèche de cheveux.

Des dizaines d’étudiant.es du collège Dawson se sont coupé les cheveux en solidarité avec les manifestants iraniens. / Josie Desmarais/Métro

Une étudiante d’origine iranienne qui ne s’attendait pas à tant d’engouement avait les larmes aux yeux. «Ça me fait du bien de voir qu’ils comprennent à quel point c’est important», explique la jeune femme, qui a préféré rester anonyme pour des raisons de sécurité. «Ça fait du bien de voir que les gens portent de l’attention [à ce qui se passe en Iran].»

Pour Anne*, une autre étudiante issue de la diaspora, qui préfère taire son identité par peur de représailles pour sa famille restée en Iran, l’ampleur de la mobilisation était aussi inattendue.

«Lorsque vous arrivez ici, vous essayez en quelque sorte de vous fondre dans la masse et de ressembler à tous les autres étudiants, dit-elle. Et lorsque vous voyez que vous parlez de vos problèmes en Iran et que les gens ne vous en tiennent pas rigueur pour vous discriminer, qu’ils vous aident simplement et qu’ils écoutent, c’est vraiment agréable à voir.»

Des dizaines d’étudiant.es du collège Dawson se sont coupé les cheveux en solidarité avec les manifestants iraniens. / Josie Desmarais/Métro

Le pouvoir des réseaux sociaux

Nombre d’étudiant.es immortalisaient les coupes de cheveux avec leur téléphone, ce qui était attendu par les organisateurs de l’événement, qui ont espoir que ces vidéos seront relayées sur les réseaux sociaux.

«Vous pourriez penser que ce n’est pas suffisant, que les médias sociaux et la publication ne sont pas assez utiles, mais quand il y a des yeux sur le gouvernement et quand tout le monde fait attention pendant longtemps, ils ne peuvent pas continuer à ce rythme et ils ne peuvent pas continuer à tuer des gens», lance Anne*.

Pour elle, les réseaux sociaux permettent de rejoindre un plus grand nombre de personnes, bien au-delà des murs du collège Dawson. Elle voit dans les médias sociaux un moyen d’informer les gens sur ce qui se passe en Iran et d’accentuer la mobilisation.

«C’est vraiment agréable de voir comment les gens regardent et prennent des vidéos et les partagent, c’est tout ce que nous voulons, nous voulons être conscients et diffuser les nouvelles», ajoute Anne.

Des dizaines d’étudiant.es du collège Dawson se sont coupé les cheveux en solidarité avec les manifestants iraniens. / Josie Desmarais/Métro

Un message direct à Ottawa

Au-delà du désir de sensibiliser leurs camarades, les étudiant.es demandent des sanctions plus importantes de la part du gouvernement canadien à l’égard du régime iranien.

L’organisatrice de l’événement, Kiana Lalavi, d’origine iranienne et membre de l’association étudiante du collège Dawson, espère qu’Ottawa entendra leurs revendications et imposera plus de sanctions, comme le retrait de l’Iran de l’organisation ONU Femmes. «Il faut mettre de la pression sur le gouvernement d’Iran», dit-elle.

Il est crucial que la jeunesse se mobilise, selon elle, alors que c’est cette même jeunesse en Iran qui tombe sous les balles du régime iranien. Elle invite donc les autres jeunes à se joindre à la manifestation du 22 octobre prochain à Montréal et à faire pression sur leurs élus respectifs.

«En Iran, c’est la jeunesse qui est en train de se mobiliser. Tous les mouvements commencent avec les jeunes. On trouve que c’est important que les jeunes ici soutiennent les jeunes là-bas», souligne l’organisatrice de l’événement.