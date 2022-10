Rénovation de 4700 logements: entente entre le fédéral et la Ville de Montréal

Le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal et la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) unissent leurs forces afin d’offrir des logements abordables à la population au sein de la métropole.

Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd’hui un investissement de 69 millions de dollars du gouvernement fédéral à l’occasion d’une entente avec la Ville de Montréal, dans le cadre de l’initiative du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Selon la SHDM, c’est une somme de 4,6 M$ à 12,6 M$ qui sera accordée par la Ville d’ici la fin de 2028 afin de moderniser plus de 4700 unités à Montréal.

«Les logements et les immeubles des Canadiens et des Canadiennes doivent leur permettre de vivre de façon sûre, digne et abordable», mais aussi contribuer à «une meilleure utilisation de nos ressources énergétiques», a notamment déclaré Steven Guilbeault, député de Laurier–Sainte-Marie, par voie de communiqué.