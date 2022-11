Occupation catastrophique des urgences à Montréal

Les urgences de la grande majorité des centres hospitaliers de Montréal explosent aujourd’hui. Leur capacité est largement excédée.

Par exemple, les urgences de l’Hôpital général de Montréal pour enfants et de l’Hôpital général du Lakeshore fonctionnent respectivement à 183% et 158% de leur capacité au moment de publier ces lignes. Certains hôpitaux s’en tirent mieux, comme l’Hôpital Jean-Talon et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui affichent des taux d’occupation respectifs de 77% et de 100%.

En moyenne, les urgences montréalaises ont un taux d’occupation qui atteint 124%. Ce taux est légèrement plus élevé que celui dans l’ensemble de la province, qui est de 119%.

À l’extérieur de Montréal, les situations dans Lanaudière et dans les Laurentides sont les plus critiques. On y observe des taux d’occupation respectifs de 188% et de 162%.

Une cellule de crise

La crise qui frappe les urgences de la région montréalaise continue donc de sévir. La tendance des derniers jours se poursuit.

Rappelons que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé hier de nouvelles mesures pour désengorger les salles d’urgence du Grand Montréal et diversifier les soins de première ligne.

Des cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées seront créées. Le service Info-Santé 811 sera mis de l’avant. L’offre de soins à domicile sera augmentée. Pour mettre ces mesures en place, le ministre de la Santé a formé une cellule de crise, composée d’une vingtaine de spécialistes en santé.