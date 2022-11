Une bannière géante exigeant plus de logements sociaux

Québec doit investir davantage en logements sociaux. L’État entend le message du milieu communautaire depuis des années déjà, mais maintenant, peut le voir. Une affiche géante a été installée au pied du pont Jacques-Cartier, à Montréal.

Le message se trouve sur une affiche temporaire qui a été placée sur un panneau publicitaire. On ignore qui est derrière ce geste, et si celui-ci a été effectué dans une optique de désobéissance civile. Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) dit ignorer aussi qui a posé l’affiche. L’organisme a diffusé un communiqué de presse au sujet de celle-ci tôt jeudi matin.

«Visiblement, ce sont des gens qui sont amis avec le FRAPRU», commente la porte-parole Véronique Laflamme. «Évidemment, on appuie ce message-là.»

Demande explicite

Le message affiché est clair: le gouvernement doit livrer 50 000 logements sociaux au cours des cinq prochaines années. Selon le FRAPRU, il faut créer des logements locatifs abordables et éviter que leur valeur soit affectée par la spéculation immobilière.

«Les personnes mal logées n’ont pas le luxe d’attendre plus longtemps! C’est une question de survie. Le nouveau gouvernement Legault doit absolument donner tous les outils aux organismes communautaires et aux municipalités pour agir, et vite», plaide-t-elle.

Lors de la mise à jour économique prévue en décembre, le gouvernement doit confirmer le programme AccèsLogis. «Seulement 500 nouveaux logements ont été budgétés dans le programme, durant le dernier mandat de la CAQ. C’est du jamais vu depuis sa création. C’est incompréhensible en pleine crise du logement», déplore Mme Laflamme.

Le nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), conçu par la CAQ, ne garantit pas qu’une part des logements ainsi subventionnés seront réservés et accessibles aux ménages les plus pauvres, rappelle le FRAPRU.