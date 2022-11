Campagne de financement: près de 119M$ pour l’UQAM

Au total, ce sont près de 119 millions de dollars, qui ont été recueillis pour soutenir l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et sa communauté.

L’université avait lancé une campagne de financement majeure intitulée «100 millions de dollars pour 100 millions d’idées» et se retrouve à recevoir 19 millions de dollars en plus que ce qui avait été prévu. La nouvelle a été dévoilée lors d’un événement de clôture tenu le 8 novembre à l’UQAM en présence des donateurs et donatrices et des partenaires de la campagne.

Lancée publiquement en janvier 2018, la campagne visait à soutenir la relève, appuyer des projets de recherche prometteurs pour l’avenir, stimuler l’entrepreneuriat québécois, faire rayonner le savoir et la culture et renforcer la présence de l’UQAM à Montréal.

Grâce à la Fondation, nous donnons à l’Université les moyens de ses ambitions, en lui permettant de continuer d’innover en enseignement, en recherche et en création La rectrice de l’UQAM, Magda Fusaro

«En janvier 2018, lors du lancement de la plus grande campagne majeure de son histoire, l’UQAM s’est fixé l’objectif audacieux de recueillir 100 millions de dollars pour 100 millions d’idées», a affirmé la rectrice Magda Fusaro. «Aujourd’hui, toutes les personnes étudiantes, employées et diplômées peuvent se réjouir et déclarer: mission accomplie! Les projets réalisés grâce à cette campagne auront un impact important sur le développement de la société québécoise.»

«Leur générosité exceptionnelle permet aujourd’hui à la Fondation de jouer un rôle majeur dans la réussite et le rayonnement de l’UQAM», a déclaré le président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM, Philippe Rainville. «Je remercie tous ceux et celles qui, au cours des cinq dernières années, ont mis l’UQAM, sa relève et leurs idées brillantes au cœur de leurs priorités.»

Au total, plus de 17 500 donateurs et donatrices, incluant des individus, des entreprises, des fondations et des organisations, ont contribué à la campagne de financement.