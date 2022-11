Quoi faire à Montréal le 14 novembre?

Un bon ciné? Le film Playlist de Nine Antico avec Sara Forestier, Laetitia Dosch et Pierre Lottin sera projeté au Théâtre Outremont à 16h30 et 19h. Découvrez l’histoire de Sophie, une jeune femme qui aimerait être dessinatrice et trouver l’élu de son cœur. Réservation requise.