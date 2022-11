La région métropolitaine de Montréal, ainsi que celle de Toronto, est un riche terrain de chasse pour les réseaux organisés qui acheminent les véhicules volés à l’étranger afin de les vendre à profit. Montréal est le principal port de sortie des véhicules volés. C’est ce qui ressort du rapport annuel d’Équité Association qui publie son palmarès des 10 véhicules les plus volés au pays.

Selon le rapport, le Canada est en train de devenir un pays source pour le commerce d’exportation de véhicules volés. Tous les véhicules haut de gamme, peu importe le fabricant, sont des cibles, y compris les camionnettes, les VUS et les voitures de luxe.

«Non seulement le vol de véhicules coûte des millions de dollars aux Canadiens chaque année, mais le produit de cette activité illégale finance le crime organisé et le terrorisme, tant au pays qu’à l’étranger», déclare le vice-président, Services d’enquête, Équité Association, Bryan Gast. «Les assureurs de dommages canadiens s’investissent dans la recherche de solutions au problème complexe du vol d’automobiles et dans la création de collectivités plus sûres pour tous les Canadiens.»

Pour parvenir à leurs fins, les voleurs utilisent la technologie des attaques par relais en se connectant au port de diagnostic de bord, ce qui leur permet de reprogrammer les porte-clés à télécommande.

Non seulement de tels vols sont coûteux, mais cette activité impose un fardeau à notre système de justice pénale et occasionne des difficultés personnelles et financières indues pour les Canadiens qui en sont les victimes. Le vice-président, Services d’enquête, Équité Association, Bryan Gast

Cette année, la Honda CR-V a été le véhicule le plus volé au Canada (4 117 vols), par contre la Lexus de la série RX a obtenu le taux de vols le plus élevé (6,4 %) dans l’ensemble.

Nombre Marque/modèle Année-modèle Nombre de véhicules assurés Nombre de vols Taux de vols Type 1 Honda CR-V 2016-2021 236 555 4 117 1,7 % VUS 2 Lexus série RX 2016-2021 34 560 2 202 6,4 % VUS 3 Ford série F150 2015-2020 292 127 1 182 0,4 % Camionnette 4 Honda Civic 2016-2021 263 958 768 0,3 % Voiture 5 Toyota Highlander 2013-2019 64 893 748 1,2 % VUS 6 Ram série 1500 2011-2018 295 341 509 0,2 % Camionnette 7 Chevrolet/GMC Silverado/Sierra 1500 1999-2006 71 078 410 0,6 % Camionnette 8 Honda Accord 2018-2021 28 692 372 1,3 % Voiture 9 Jeep Grand Cherokee 2011-2020 85 528 346 0,4 % VUS 10 Toyota RAV4 2013-2018 217 006 334 0,2 % VUS Source: Équité Association. Pour la première fois, cette année, Équité Association indique le nombre de véhicules assurés volés, le nombre véhicules volés par années-modèles et leur taux de vols.

* Contient des données autorisées par le Bureau d’assurance du Canada.

* À l’instar des années précédentes, tous les palmarès des 10 véhicules les plus volés sont compilés à partir des données de l’année précédente