La STM poursuivie pour 9M$

Le Complexe immobilier Havre-Frontenac, un projet immobilier de la Société de Transport de Montréal (STM) lancé en 2018, n’aboutira finalement pas. L’entrepreneur qui pilotait ce projet, le promoteur Consoltec, poursuit la STM à la hauteur de 9M$ pour avoir annulé son contrat «de mauvaise foi».

Ce projet devait comprendre 274 logements, selon sa version la plus récente. Une grande part de ces logements étaient destinés à du logement social et abordable qui serait mis en vente sous le prix moyen du marché. Le projet prévoyait aussi 115 logements privés et devait se terminer en 2021. C’était la première fois que la STM s’impliquait dans un projet immobilier.

Ce développement immobilier prenait déjà beaucoup de temps à se concrétiser, au grand dam de la population de Ville-Marie durement frappé par l’embourgeoisement et l’inflation. «C’est une véritable catastrophe ce projet; c’est épouvantable», disait le coordonnateur du Comité logement Ville-Marie, Éric Michaud, déçu de la tournure des événements.

La STM affirme avoir mis fin au contrat de l’entreprise pour apporter des modifications «aux conditions du cahier d’appel public de propositions en lien avec la décontamination du site», indique la société de transport par courriel.