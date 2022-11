La 20e édition de la Guignolée Dr Julien est officiellement lancée

Mardi soir, la Fondation Dr Julien lançait officiellement la 20e édition de la Guignolée Dr Julien organisée au profit des enfants issus de milieux défavorisés. L’appel aux dons débute dès aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 15 janvier 2023.

«La Guignolée, c’est notre carburant pour toute l’année! Elle nous permet de présenter nos équipes et nos services, de conscientiser grands et petits à la réalité des enfants vulnérables et de leur famille», explique le Dr Gilles Julien, pédiatre social et fondateur de la fondation. «L’idée est de recréer un village, comme un cercle protecteur autour de l’enfant, pour s’assurer que tous ses besoins et ses droits sont respectés. On a besoin de toute la communauté pour y arriver.»

Tous les ans et depuis maintenant 20 ans, la Guignolée Dr Julien organise une grande collecte annuelle permettant de recueillir des fonds au profit des enfants en situation de grande vulnérabilité. Ce mouvement social opère principalement grâce au soutien de la population québécoise, des donateurs et des 400 bénévoles qui se mobilisent dans les rues de Montréal chaque année. Cette année, la journée traditionnelle aura lieu le samedi 10 décembre au Garage à Musique, l’un des deux centres de pédiatrie sociale situés à Hochelaga-Maisonneuve.

Aujourd’hui, c’est un événement bien connu au Québec. On est passé d’une petite fête de quartier à un événement provincial, mais l’essence est toujours la même. Ça reste une fête simple, populaire et rassembleuse. La volonté d’aider les enfants en situation de vulnérabilité est toujours aussi forte, et l’atmosphère, comme à ses débuts, joviale et sans prétention. Dr Gilles Julien, pédiatre social, fondateur de la Fondation



À l’occasion de la cérémonie de lancement mardi soir au Bain Mathieu, le Dr Gilles Julien était présent avec le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, de la marraine de la Guignolée, Ève Christian. Les Amis de la Guignolée, la chanteuse Florence K, la tête d’affiche du réseau TVA Sports et BPM Sports, Jean-Charles Lajoie et bien d’autres personnalités, participaient à l’événement.

Le Dr Gilles Julien

Accompagner les centres de pédiatrie sociale en communauté

La Fondation Dr Julien accompagne un réseau d’équipes et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) qu’elle forme et certifie. À ce jour, 44 centres sont actifs au Québec.

Situés au cœur des quartiers défavorisés, les CPSC sont des espaces accessibles, accueillants et sécurisants qui offrent une médecine de proximité adaptée à la réalité des enfants et leur famille. Plus de 3 701 000$ ont été amassés en 2021 pour la santé des enfants vulnérables, principalement grâce au CPSC au Québec.

Notons que la plupart de ces centres tiendront aussi leur propre guignolée le samedi 10 décembre 2022.