Indépendance du Québec: la jeunesse du OUI réunie

Hier soir a eu lieu le Rassemblement Renouveau organisé par la jeunesse des Organisations unies pour l’indépendance du Québec (OUI Québec). Plusieurs jeunes artistes indépendantistes ont été réunis pour l’occasion, accompagnés par des orateurs tout le long de la soirée.

C’est au Studio Mile-Ex que quatre artistes se sont représentés: le chanteur Philémon Cimon, le DJ PolPoulet, la chanteuse Louve Saint-Jeu et le chanteur Sébastien Côté. Selon les organisateurs, environ 250 jeunes âgés de 25 ans et moins étaient présents lors de l’événement.

«Ce rassemblement vise à souligner les nouvelles idées et visions incarnées au sein du mouvement indépendantiste», peut-on lire dans la description de l’événement.

Prise de position politique, histoire de la naissance du Québec, indépendance et inclusion, militantisme et bien d’autres sujets ont été abordés lors du rassemblement par plusieurs jeunes orateurs. Les prises de paroles ont témoigné d’une volonté de renouvellement de la part du mouvement indépendantiste. «On laisse la parole au renouveau, au rêve et à la jeunesse», affirme-t-on sur la page Facebook de OUI Québec.

La députée solidaire de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, était aussi présente à l’événement. Elle a qualifié les prestations musicales de la soirée comme inspirantes «et à l’image du renouveau indépendantiste» sur ses réseaux sociaux.

C’est quoi OUI Québec ? OUI Québec est un regroupement d’organismes et de citoyens indépendantistes québécois. Appelé Conseil de la souveraineté du Québec jusqu’en 2014, l’organisme vise à propulser l’indépendance du Québec au-devant de la scène politique et à la promouvoir au sein de l’opinion publique.