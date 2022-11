Quoi faire à Montréal le 22 novembre

Certaines maladies humaines sont d’origine animale. Comment expliquer ce phénomène de plus en plus fréquent? La réponse avec Cécile Aenishaenslin, professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. «Les Belles Heures» via Zoom à 13h30. Réservation requise.