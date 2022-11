Un demi-million de lumières au cœur de Montréal

Cet hiver, les Montréalais et touristes auront le plaisir de venir admirer des centaines de milliers de lumières en ville. L’expérience hivernale Les moments lumineux du cœur de l’île, dévoilée mardi soir, a pour objectif d’assurer la vitalité économique du centre-ville de Montréal, délaissée durant la pandémie.

Montréal illuminera sûrement le cœur de son centre-ville dans les prochaines semaines à venir. C’est au square Phillips que l’Alliance pour le centre-ville a présenté son nouveau projet d’illuminations hivernales, en présence du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

L’Alliance pour le centre-ville au square Phillips. De gauche à droite: Micheline Bouchard (Chambre de commerce du Montréal métropolitain); Monique Simard (Quartier des spectacles); Manuela Goya (Tourisme Montréal); Glenn Castanheira (Montréal centre-ville) et Pierre Fitzgibbon. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Attirer la population au centre-ville

Dans un contexte postpandémique, il est clair que le projet vise à attirer les Montréalais ainsi que les touristes, au centre-ville, afin d’assurer la vitalité économique du secteur.

«Avec ces illuminations, on va créer une expérience nouvelle et unique, qui va rendre notre centre-ville un peu plus dynamique», affirme le ministre Fitzgibbon lors de la conférence de presse.

S’appuyant sur un récent sondage Léger, l’Alliance du centre-ville affirme que 60% des répondants mentionnent l’offre de divertissement et d’arts comme un motif qui les encouragerait à se rendre plus souvent au centre-ville.

Parmi les installations lumineuses, on pourra retrouver des parcours d’un demi-million de lumières à travers le centre-ville, des œuvres interactives, lumineuses et sonores ou encore la mise en valeur du patrimoine architectural.

Montréal ne sera peut-être pas illuminée comme les Champs Élysées, mais rêvons et soyons ambitieux. Manuela Goya, vice-présidente au Développement de la destination et Affaires publiques de Tourisme Montréal.

À travers ce projet, fruit de la collaboration entre le Quartier des spectacles, la SDC Montréal centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et de la Ville de Montréal, Alliance centre-ville et le gouvernement du Québec cherchent à consolider l’économie, le tourisme et la culture du centre-ville de Montréal.

Quand est-il de la sobriété énergétique ?

Il est difficile d’accueillir le projet, prévu jusqu’au 5 mars, sans penser à la consommation énergétique qu’engendreront ces centaines de milliers de lumières.

Interpellé à ce sujet, le ministre Fitzgibbon indique que le projet est «très sobre» avant de laisser la parole au directeur de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira.

«Les installations lumineuses du centre-ville remplacent d’anciennes installations qui étaient beaucoup plus énergivores que celles-ci. Aussi, l’ensemble des installations que nous avons déployées représentent l’équivalent de sept sécheuses et demie homologuées» affirme-t-il, avant d’ajouter qu’il faut «lier l’utile à l’agréable» car les places publiques doivent être illuminées dans tous les cas, d’une façon ou d’une autre.

Glenn Castanheira répond aux questions des journalistes. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Rappelons qu’il y a un peu près un mois, le ministre Fitzgibbon avait déclaré à sa sortie de cérémonie du nouveau Conseil des ministres, que le Québec consommait «beaucoup trop d’électricité comme résidents» et qu’il y avait «beaucoup de travail à faire pour moduler la consommation».