Le transport en commun sera gratuit pour les aînés à Montréal

Afin d’aider les ainés à lutter contre l’inflation, Montréal leur offrira le transport en commun gratuit dès le 1er juillet 2023. La mesure fera partie du budget de la Ville, qui sera présenté le 29 novembre, selon Radio-Canada.

Ce sont toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui pourront en bénéficier. Pour offrir ce service, Montréal déboursera une somme de 40M$ annuellement. Cette année, la Ville n’aura à débourser que 24 M$, comme l’initiative ne débutera qu’en juillet.

La mesure se justifie comme une lutte à l’inflation, mais aussi une manière de briser l’isolement des ainés, en facilitant leurs déplacements.

Rendre gratuits les déplacements des ainés constituait une promesse électorale de l’administration de Valérie Plante. La promesse faisait aussi partie du programme de Projet Montréal, lors de la première élection du parti. Elle avait toutefois du être abandonnée en raison de la pandémie.

Le transport en commun est gratuit pour les onze ans et moins depuis juin 2021, s’ils sont accompagnés par des personnes de 14 ans et plus.