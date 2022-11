Le Train des fêtes fait escale à Montréal

Le Train des fêtes du Canadien Pacifique (CP), qui sillonne le Canada et les États-Unis afin de récolter des fonds et des denrées pour les banques alimentaires locales, fera escale ce soir à Montréal. Les wagons enchanteurs entreront en gare de Beaconsfield à 20h20, où une soirée festive, sans frais et ouverte au public, sera organisée.

Après trois années d’absence en raison de la pandémie de COVID-19, la locomotive caritative est finalement de retour pour répandre la magie de noël.

Le Train des Fêtes à Sherbrooke/Deauville pic.twitter.com/uHiNZZImwM — Yvan Dupont (@YvanDupontCa) November 25, 2022

Plusieurs éditions virtuelles de l’événement ont toutefois eu lieu les années précédentes.

L’organisme de bienfaisance québécois Moisson Montréal, qui lutte contre l’insécurité alimentaire dans la métropole, participera à la soirée.

«Le passage du train est un moment magique à partager en famille et entre amis pour débuter le temps des Fêtes. L’année dernière, lors de l’édition virtuelle, Moisson Montréal a reçu un généreux don de 15 000$ de la part du Train des fêtes CP», a déclaré Moisson Montréal.

Bonjour Québec! Nous sommes très heureux d’être ici, à bord du Train des Fêtes du CP. Pour savoir quand nous serons dans votre communauté, allez à : https://t.co/mmDYt8epqG. #CPHolidayTrain#Quebec pic.twitter.com/SrEEB7pk7R — Canadian Pacific (@CanadianPacific) November 24, 2022

Boissons chaudes, musique et pizzas

Les bénévoles de Moisson Montréal s’affaireront ce soir, à la Gare Beaconsfield, à récolter les dons de denrées et d’argent des Montréalais et Montréalaises qui se déplaceront pour la venue du train.

Des boissons chaudes et de la pizza seront distribuées, sur fond de musique festive. Un concert gratuit des artistes Brittanny Kennell et Don Amero aura lieu dès 20h30.

«Merci au Train des fêtes CP pour son implication au sein de Moisson Montréal et à nos bénévoles dévoués qui contribuent grandement à réaliser notre mission», s’est réjouie Chantal Vézina, la directrice générale de Moisson Montréal.