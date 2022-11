Enfin, l’avenue des Pins est réouverte

Fini les entraves routières et la circulation limitée sur l’avenue des Pins. L’artère fait peau neuve en accordant plus de place aux cyclistes et à la verdure.

Les travaux se déroulaient entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent, sur un tronçon de 500 mètres. Certains travaux effectués sont invisibles, mais tout de même importants, comme la remise à neuf d’infrastructures souterraines.

Les personnes qui privilégient la mobilité active profiteront notamment de l’achèvement de ces travaux. Les trottoirs ont été élargis, et les traverses ont été surélevées, de sorte à assurer la sécurité des piétons. Des pistes cyclables protégées et unidimensionnelles ont aussi été aménagées.

Des saillies végétalisées ont été installées entre les pistes cyclables et les voies réservées aux voitures. Ces saillies hébergeront une centaine d’arbres, une douzaine d’arbustes et quelque 3900 vivaces.

En mars, des dépenses de 22,3 M$, incluant un contrat à l’entreprise Eurovia Québec Grands Projets, étaient approuvées par la Ville de Montréal pour les travaux.

Une deuxième phase de réaménagement de l’avenue des Pins doit être tenue entre la rue Peel et l’avenue du Parc.