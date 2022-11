Un adolescent disparu depuis un mois et demi

À la demande des enquêteurs, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver Feng Tian, un garçon de 17 ans porté disparu depuis le 17 octobre dernier.

Feng Tian a été vu pour la dernière fois près de l’intersection de la rue Sherbrooke Ouest et du boulevard Cavendish dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Selon le SPVM, Feng Tian est nouveau dans le pays et ne parle ni anglais ni français. Les enquêteurs et sa famille ont des raisons de craindre pour sa sécurité. Feng mesure 1,80 m (5 pi 11 po), pèse 68 kg (150 lb), et a les cheveux noirs et les yeux noirs.

Il a été vu pour la dernière fois portant un manteau en jean noir, un chandail noir et des espadrilles blanches et noires. Toute personne ayant des informations concernant cette disparition est priée d’appeler le 911 ou de se rendre à son poste de police local.