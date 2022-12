Des propriétaires d’habitations à but non lucratif s’allient contre la crise du logement

Dans le contexte de la crise du logement au Québec, de grands propriétaires développeurs d’immobilier abordable s’unissent et créent une alliance afin d’augmenter la disponibilité de logements sociaux dans la province. Il s’agit de l’Alliance des corporations d’habitations abordables du territoire du grand Montréal (ACHAT).

L’ACHAT veut augmenter la disponibilité de logements à mission sociale à partir d’habitations existantes et de constructions neuves. Cette alliance est composée d’entreprises immobilières d’économie sociale bien implantées dans leurs milieux depuis de nombreuses années, et compte sept membres fondateurs.

«Nous répondons à l’appel des communautés, des municipalités et des gouvernements qui demandent des solutions concrètes et durables à la crise du logement», explique Sébastien Parent-Durand, directeur général de l’ACHAT. «Nous aurons besoin d’appuis pour y arriver, notamment par du financement performant et adapté à la réalité du marché actuel, ainsi qu’avec un soutien accru au développement de nos organisations.»

L’ACHAT souhaite offrir aux citoyens des logements dont l’abordabilité est garantie à vie, afin de les protéger de l’augmentation des loyers au sein du marché privé.

«Pour illustrer d’une manière simple, si aujourd’hui un de nos loyers coûte 20% moins que le prix du marché, dans cinq ans, ou dans dix ans, on va être rendus à 25% ou 30% en dessous du prix du marché, puisque le prix du marché aura augmenté plus rapidement que nous», détaille M. Parent-Durand.

Ces logements doivent répondre aux besoins des familles, des aînés, des personnes issues de l’immigration, des étudiants, des personnes monoparentales, en situation de handicap, à faibles revenus, avec des problèmes de santé mentale, en réintégration sociale, etc. L’ACHAT est toujours à la recherche de nouveaux endroits pour se développer et faire des acquisitions de terrains.