Ottawa offre 4 M$ à l’ETS

L’École de technologie supérieure (ETS) obtient une aide financière de près de 4 M$ de la part du gouvernement fédéral. Ce soutien vise l’acquisition d’équipements de pointe qui permettront d’améliorer la capacité des entreprises à innover par le biais de transferts technologiques.

«Ce soutien, qui fait partie de notre plan de relance économique, bénéficiera à toute la région de Montréal et permettra à l’économie canadienne de revenir encore plus forte», explique le député de Ville‑Marie‒Le Sud‑Ouest‒Île‑des‑Sœurs, Marc Miller.

C’est DEC, le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec, qui est derrière cet investissement. Notons que les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale. Ce programme s’adresse aux entrepreneurs qui misent sur l’innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive.

Grâce à l’aide financière de notre gouvernement à l’ÉTS, les entreprises et les PME pourront continuer de travailler de concert avec les chercheurs de l’établissement pour innover et consolider leur position dans l’industrie et sur les marchés. Le député de Ville‑Marie‒Le Sud‑Ouest‒Île‑des‑Sœurs, Marc Miller

«En misant sur ces projets novateurs et en valorisant l’adoption de procédés énergétiques plus propres, nous aidons concrètement les entreprises à se tailler une place dans l’économie de demain», explique le ministre des Sports et ministre responsable de DEC, Pascale St‑Onge

L’ÉTS forme 25 % des ingénieurs du Québec et se classe au deuxième rang du nombre de diplômes en génie décernés annuellement au premier cycle au Canada. Elle souscrit à l’initiative 30 en 30 d’Ingénieurs Canada qui fait du recrutement, du maintien en poste et du développement professionnel des femmes dans la profession d’ingénieur une de ses priorités.