Une Montréalaise reçoit une étoile sur l’Allée des célébrités canadiennes

Photo: Canada's Walk of Fame, page Facebook

La femme d’affaires et philanthrope Heather Reisman, née à Montréal et diplômée de l’Université McGill, aura une étoile à son nom sur l’Allée des célébrités de Toronto. Connue pour avoir fondé et être à la tête de la chaîne de librairies Indigo, elle a été intronisée samedi lors du gala de l’Allée des célébrités canadiennes à Toronto.

L’Allée de célébrités canadienne de Toronto vise à célébrer les personnalités et entreprises canadiennes qui se sont démarquées dans les domaines du divertissement, de l’entrepreneuriat, du sport et de la philanthropie.

Reisman, qui a un historique de philanthropie, notamment avec la fondation Indigo pour l’amour des livres qui fournit des livres aux écoles canadiennes n’en est pas à ses premiers honneurs, elle qui a été nommée officière de l’Ordre du Canada en 2019.

L’entreprise montréalaise Juste pour rire a aussi été intronisée cette année, ajoutant une étoile sur l’allée où figurent notamment celles de personnalités québécoises comme Céline Dion, Maurice Richard, Denys Arcand et le Cirque du Soleil.