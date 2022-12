Violence armée: nuit mouvementée à Montréal

Montréal a été la scène de plusieurs fusillades dimanche. Personne n’a perdu la vie, mais des tireurs ont été signalés dans trois secteurs différents.

Un coup de feu a été tiré dans la station de métro Atwater, vers 19h. Cet assaut mettait fin à une altercation entre dix personnes dans l’édicule situé au coin du boulevard De Maisonneuve et de l’avenue Atwater. Un homme, âgé de 38 ans, a été blessé au haut du corps. On ne craint pas pour sa vie, et il est présentement traité dans un centre hospitalier.

Le suspect a pris la fuite, et n’a toujours pas été repéré par la police. Le SPVM enquête présentement dans le secteur.

Vitrine brisée

Une autre fusillade est survenue dans Saint-Léonard. La police a été alertée vers 21 h 30 de coups de feu entendus sur la rue Jean-Nicolet, près du boulevard Robert.

Une fois sur les lieux, les agents ont retrouvé des douilles au sol, ainsi que des traces d’impacts de balles dans la fenêtre d’un commerce. Des véhicules stationnés dans le secteur avaient aussi été touchés par balles.

Aucune victime ni suspect n’ont été identifiés sur les lieux. L’unité canine et des techniciens judiciaires ont été dépêchés sur place.

Tirs vers un immeuble

Des tirs ont été entendus une troisième fois dans la soirée, cette fois dans Westmount. Les tirs ont été entendus vers 23h30, près de l’avenue Victoria.

Un individu se serait approché d’un immeuble, aurait déchargé son arme sur les deux portes d’entrée avant de prendre la fuite. Personne n’a été blessé, et aucun suspect n’a été repéré sur les lieux. La police s’affairait à examiner le contenu des caméras de surveillance et à interroger les résidents de l’immeuble au cours de la nuit.