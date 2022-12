Grande diminution du trafic dans le tunnel La Fontaine

Un mois après le début des entraves majeures, le trafic quotidien chute de manière importante dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Quelque 58 000 automobilistes empruntent quotidiennement le tunnel à l’heure actuelle, une baisse d’un peu plus de 30% par rapport à septembre.

En septembre 2022, c’étaient plutôt 85 000 véhicules qui empruntaient le tunnel chaque jour, souligne-t-on dans un bilan du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) publié aujourd’hui. En juillet 2022, avant que les travaux de réfection ne commencent, le débit quotidien était de 120 000 usagers.

Le MTMD considère donc que les mesures mises en place pour atténuer la circulation et augmenter l’usage du transport collectif ont porté fruit.

«En 30 jours, nous avons vu que le transport collectif a gagné en popularité et c’est une excellente nouvelle. Je répète que les navettes d’autobus, le train et le métro offrent un service confortable et fiable, avec des temps de parcours beaucoup plus prévisibles qu’en voiture», a affirmé la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, par voie de communiqué.

L’affluence aux stations Radisson et Longueuil du métro de Montréal, les deux terminus de navettes gratuites pour traverser le fleuve, a notamment augmenté de 5,3% et de 4,5% en moyenne dans les quatre dernières semaines, comparativement à la même période avant les entraves dans le tunnel.