Manifestations: un groupe prêt à bloquer la tenue de la COP15

Le groupe de la Coalition anticapitaliste et écologique (CLAC) lance un appel à manifester contre la conférence des Nations unies sur la biodiversité près du Palais des congrès, dans le but de bloquer la tenue de l’évènement.

«Les objectifs de cette conférence sont bien en dessous des besoins de la situation dramatique dans laquelle nous sommes […]. Il ne s’agit que d’un spectacle visant à nous faire croire que les gouvernements s’occupent de la biodiversité», peut-on lire dans le communiqué du CLAC.

Plusieurs manifestations sont prévues sur trois jours.

Le mercredi 7 décembre, trois départs sont prévus notamment un à 7h00 à Place d’Armes, un à 9h00 devant le Cégep du Vieux Montréal, au coin Sanguinet et Ontario et un à 10h30 devant l’Université du Québec à Montréal (UQAM), au coin des rue Saint-Denis et Sainte-Catherine.

Une seconde manifestation devrait se tenir le 9 décembre à 15 h au Carré-Saint-Louis. La dernière manifestation devrait avoir lieu le 10 décembre. L’emplacement de cette dernière n’est pas encore connu.

Face à la crise climatique, nous avons besoin d’un changement de système que la COP15 ne peut nous offrir. En effet, on en est à la quinzième COP15, qui suit de près la décennie de mobilisation de l’ONU sur la biodiversité. Extrait du communiqué de la Coalition anticapitaliste et écologique

Notons que plus de 19 500 étudiants seront en grève pour au moins une journée lors de l’ouverture du sommet international, qui doit se tenir jusqu’au 19 décembre.